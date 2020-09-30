Украинская певица Алина Паш на днях угодила в скандал, записав кавер на самый известный хит Богдана Титомира - «Делай как я»

Олег Скрипка потребовал у Порошенко полностью запретить российскую музыку © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Когда я была малая, услышала этот трек и подумала: хм, интересный дядька! И он такой смелый, что он так делает. Я люблю этот трек, поэтому мы, собственно, и взяли его», — пояснила Паш.

Украинские пользователи в комментариях к ролику высказали претензии исполнительнице: они отметили, что и песня русскоязычная, и артист российский, и проект осуществили при финансовой поддержке компании «Ферреро Руссия» (российский филиал международной кондитерской компании), и о работе над песней Алина рассказала по-русски.

Даже слова из песни Титомира: «Здесь нет чужих, здесь только свои», с которыми Алина в промо-ролике заходит в студию, стали поводом для пристального разбора: а нет ли тут намеков на один народ и дружбу с Россией?

«Симпатичная мне, яркая и талантливая певица Алина Паш, соведущая последнего выпуска "Телевидения Торонто", пожалуй уже настолько отошла от праведного гнева за концерты в России, что снова вляпалась. Она сама же залила на свой YouTube видео, где на ломаном русском языке рассказывает, что "здесь НЕТ своих, здесь нет чужих"… ЗАО "Ферреро Руссия" заплатило ей за запись кавера на песню российского певца Богдана Титомира. Странный выстрел себе в ногу», — написал в своем Facebook украинский журналист Богдан Кутепов.

Диджей Анастасия Топольская, жена экс-депутата и члена набсовета Укрзализныци Сергея Лещенко выступила в защиту певицы.

«Алина все правильно делает. Нет такого срача, который нельзя пережить. Сидеть в дудку дуть, которая вам понравится и за которую не осудят? Та ну нах. Вы сами ограничиваетесь. И себя ограничиваете, и культуру, все и всех вокруг», — заявила она.

Летом 2020 года Паш выпустила новый клип на песню N.U.M. (Nobody understand me) с элементами этнических мотивов, где использует три языка — поет на украинском, русском и английском. Артистка объяснила, что ее песня направлена против непонимания масс, у музыки не существует границ, а язык — это только один из инструментов. Алина родом из Закарпатья, но у нее нет предвзятого отношения к русскоязычным артистам (за эту позицию певица также подвергалась критике соцсетей).

Богдан Титомир — икона российского хип-хопа начала 1990-х. Титомир родился в Одессе в 1967 году. Стал известен в 1989-м как участник экзотик-поп-дуэта «Кар-мэн». В 1991-м, уйдя из группы, начал сольную карьеру, «Делай как я» — один из первых (и главных) его хитов, визитная карточка артиста.