Президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что сын его оппонента Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние». Трансляцию мероприятия 29 сентября вели американские телеканалы

Адвокат Хантера Байдена заявил, что тот не обсуждал со своим отцом работу на Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Хантера Байдена в фирме Burisma. Так Трамп ответил своему оппоненту на критику относительно недекларирования доходов.

В ответ Байден заверил, что это абсолютная неправда.

«Я горжусь своим сыном», — сказал Байден.

При этом он назвал нынешнего главу Белого дома марионеткой президента России Владимира Путина, аргументировав свою позицию тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделениях, которые, по сообщениям СМИ, якобы предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.

В последнее время имя Хантера Байдена стало ассоциироваться в первую очередь с компанией Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, которой он за внушительную зарплату оказывал консультативные услуги, хотя не имел опыта работы в энергетической сфере. Все это происходило в то время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление.