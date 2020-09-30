Речь шла о работе Хантера Байдена в фирме Burisma. Так Трамп ответил своему оппоненту на критику относительно недекларирования доходов.
В ответ Байден заверил, что это абсолютная неправда.
«Я горжусь своим сыном», — сказал Байден.
При этом он назвал нынешнего главу Белого дома марионеткой президента России Владимира Путина, аргументировав свою позицию тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделениях, которые, по сообщениям СМИ, якобы предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.
В последнее время имя Хантера Байдена стало ассоциироваться в первую очередь с компанией Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, которой он за внушительную зарплату оказывал консультативные услуги, хотя не имел опыта работы в энергетической сфере. Все это происходило в то время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление.