«Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии. Все под контролем», — объяснила помощница протоиерея.
Смирнов заразился COVID-19 в мае, через несколько недель в СМИ появлялась информация о том, что он выздоровел и «возвращается в строй». Однако позже он сложил с себя полномочия председателя комиссии.
По данным другим медиаканалов, нынешняя госпитализация Смирнова связана с заболеванием головного мозга. Об этом, в частности, сообщает Mash.
Дмитрий Смирнов известен своими громкими высказываниями. Например, о том, что женщины, живущие в гражданском браке — бесплатные проститутки, а девочкам не нужно ходить в школу. Говорил протоирей и о коронавирусе, что эта болезнь призвана открыть в людях лучшие качества.