Помощница бывшего председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова сообщила о том, что он доставлен в больницу и проходит лечение после COVID-19, передает РИА Новости 30 сентября

«Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии. Все под контролем», — объяснила помощница протоиерея.

Смирнов заразился COVID-19 в мае, через несколько недель в СМИ появлялась информация о том, что он выздоровел и «возвращается в строй». Однако позже он сложил с себя полномочия председателя комиссии.

На западе Украины священник годами торговал оружием © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Дмитрий Смирнов известен своими громкими высказываниями. Например, о том, что женщины, живущие в гражданском браке — бесплатные проститутки, а девочкам не нужно ходить в школу. Говорил протоирей и о коронавирусе, что эта болезнь призвана открыть в людях лучшие качества.