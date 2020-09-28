Варшава может ввести ограничения против Минска, если этого не сделает Брюссель, сказал глава МИД Польши Збигнев Рау. Его слова приводит РИА Новости 28 сентября

«Если не дойдет до введения таких санкций — мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, — то страны нашего региона рассматривают — я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, — введение национальных санкций», — цитирует его агентство РАР.

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

Евросоюз хотел принять санкции против белорусских чиновников, якобы ответственных за «фальсификации на выборах и жестокое обращение с демонстрантами».

Однако против выступил Кипр, потребовавший принять аналогичные меры против Турции, которая ведет геологоразведочные работы в кипрской экономической зоне Средиземного моря.