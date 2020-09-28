«Если не дойдет до введения таких санкций — мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, — то страны нашего региона рассматривают — я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, — введение национальных санкций», — цитирует его агентство РАР.
Рау все еще надеется, что Евросоюз введет ограничения. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты еще в конце августа.
Евросоюз хотел принять санкции против белорусских чиновников, якобы ответственных за «фальсификации на выборах и жестокое обращение с демонстрантами».
Однако против выступил Кипр, потребовавший принять аналогичные меры против Турции, которая ведет геологоразведочные работы в кипрской экономической зоне Средиземного моря.