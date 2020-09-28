Страны Европы, в особенности Франция, и Россия должны стать посредниками для установления диалога в Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью французской газете Figaro накануне визита президента Франции в балтийскую республику.

Непризнание легитимности Лукашенко Западом скажется на его политике многовекторности - эксперт © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Александр Лукашенко заявлял, что Литва должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить.

«Мы уже приложили усилия такого рода, но хотели бы, чтобы к нам присоединились и другие страны», — сказал политик.

Он добавил, что время идет и ситуация может измениться, в результате чего Лукашенко может пойти на диалог.

Пока, подчеркнул литовский лидер, необходимо ввести санкции, хотя на предыдущем саммите Евросоюза, по этому вопросу не удалось достичь согласия.

«Надеюсь, этот вопрос будет решен на следующем саммите. Мы должны показать нашу солидарность, иначе имиджу и авторитету Европы будут нанесен ущерб», — подчеркнул Науседа.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.