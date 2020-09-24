В один из своих рабочих дней в галерее Праги 60-летняя уборщица просто забыла убрать тележку со средствами для чистки. На следующее утро инсталляция стала сенсацией.
Несколько посетителей выставки выразили желание купить произведение. Известный чешский финансист Карел Янечек предложил за предмет искусства 21 миллион чешских крон (70 млн руб.).
Однако сотрудники галереи решили не продавать столь ценный объект, который «точно отражает то время, в котором мы живем». При этом его автор за свою творческую работу получила похвалу и повышение зарплаты до 85 крон (283 руб.) в час.
Такой «гонорар» посетители галереи сочли несправедливым и предложили продать произведение, а вырученные деньги отдать уборщице.
Ранее сенсацией в мире искусства стал банан, приклеенный к стене монтажным скотчем. Его продали за 120 тысяч долларов (9,2 млн руб.).