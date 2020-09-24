В Национальной галерее в столице Чехии уроженка Украины Василиса, сама того не ведая, создала инсталляцию, которую оценили в 910 тысяч долларов, пишет «КП в Украине» 24 сентября

В один из своих рабочих дней в галерее Праги 60-летняя уборщица просто забыла убрать тележку со средствами для чистки. На следующее утро инсталляция стала сенсацией.

Несколько посетителей выставки выразили желание купить произведение. Известный чешский финансист Карел Янечек предложил за предмет искусства 21 миллион чешских крон (70 млн руб.).

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Такой «гонорар» посетители галереи сочли несправедливым и предложили продать произведение, а вырученные деньги отдать уборщице.

Ранее сенсацией в мире искусства стал банан, приклеенный к стене монтажным скотчем. Его продали за 120 тысяч долларов (9,2 млн руб.).