В этот день Путин и Трамп выступили с посланиями к ООН.

«Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ», — написал Слуцкий в Twitter.

Авторы Майдана пытаются устранить Трампа так же, как Януковича — западные СМИ
Авторы Майдана пытаются устранить Трампа так же, как Януковича — западные СМИ
© REUTERS, Cheriss May
Среди прочего Путин отметил, что Россия готова выполнить просьбу коллег из ООН и предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников всемирной организации.

Он также призвал США к взаимному сдерживанию в развертывании ракетных систем.

Трамп же обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил о поддержке антиправительственных выступлений в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа.