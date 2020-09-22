В этот день Путин и Трамп выступили с посланиями к ООН.
«Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ», — написал Слуцкий в Twitter.
Среди прочего Путин отметил, что Россия готова выполнить просьбу коллег из ООН и предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников всемирной организации.
Он также призвал США к взаимному сдерживанию в развертывании ракетных систем.
Трамп же обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил о поддержке антиправительственных выступлений в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа.