Ранее суд постановил продлить арест Марии Колесниковой до 8 ноября.
«На сегодняшний день оснований содержать под стражей человека, обвиняемого в совершении менее тяжкого преступления, нет», — заявил адвокат Александр Пыльченко.
Защита белорусской оппозиционерки собирается опротестовать решение суда.
Суд проходил в закрытом режиме, Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи. Журналистов и группу сторонников оппозиционерки пригласили в зал только на объявление вердикта суда.
Колесникова была задержана 7 сентября. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.
Позднее СК сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат говорила, что сама оппозиционерка расценивает произошедшее с ней как похищение.