Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова останется под стражей на время следствия. Такое решение принял суд Партизанского района Минска, отклонивший 21 сентября жалобу адвокатов Колесниковой на постановление о применении меры пресечения, передает РИА Новости

Заявление Колесниковой о возбуждении дела по факту ее похищения передано в МВД Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«На сегодняшний день оснований содержать под стражей человека, обвиняемого в совершении менее тяжкого преступления, нет», — заявил адвокат Александр Пыльченко.

Защита белорусской оппозиционерки собирается опротестовать решение суда.

Суд проходил в закрытом режиме, Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи. Журналистов и группу сторонников оппозиционерки пригласили в зал только на объявление вердикта суда.

Колесникова была задержана 7 сентября. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.

Позднее СК сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат говорила, что сама оппозиционерка расценивает произошедшее с ней как похищение.