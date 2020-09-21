После проигранных Александру Лукашенко выборов Тихановская не стала во главе протестов имени себя, а сбежала в Литву, после чего стала колесить по различным странам ЕС и выступать от имени протестующих.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно, будь это недели, месяцы или даже годы, если это понадобится», — цитирует агентство Тихановскую.

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© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.