Проигравшая выборы президента Белоруссии Светлана Тихановская на заседании комитета Европарламента по иностранным делам заявила, что, если потребуется, протесты в республике будут длиться годами. Ее слова приводит "Интерфакс" 21 сентября

После проигранных Александру Лукашенко выборов Тихановская не стала во главе протестов имени себя, а сбежала в Литву, после чего стала колесить по различным странам ЕС и выступать от имени протестующих.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно, будь это недели, месяцы или даже годы, если это понадобится», — цитирует агентство Тихановскую.

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Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.