После проигранных Александру Лукашенко выборов Тихановская не стала во главе протестов имени себя, а сбежала в Литву, после чего стала колесить по различным странам ЕС и выступать от имени протестующих.
«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно, будь это недели, месяцы или даже годы, если это понадобится», — цитирует агентство Тихановскую.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.
По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.