Вряд ли Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой. Но если это все же произойдет, соседние государства сделают то же самое. Об этом рассказал польский политолог Януш Недзвецкий в комментарии Baltnews

«Не Варшава». Польский эксперт о том, кто на самом деле атакует Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко пригрозил закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить ее охрану со стороны Украины из-за враждебных действий со стороны этих стран.

Эксперт отметил, что отношения между Польшей, Литвой и Белоруссией находятся уже на таком уровне эскалации, что тяжело что-то испортить.

«После того как польские власти официально приняли Светлану Тихановскую, остаются только технические вопросы того, как можно друг другу сделать еще хуже. Если Белоруссия закроет границы с соседними государствами, в чем я не уверен, то Литва и Польша это тоже сделают», — указал Недзвецкий.

Политолог также обратил внимание на то, что Вильнюс и Варшава наиболее яростно выступают за введение санкций против Минска, потому что они находятся в авангарде антироссийского движения.

По его мнению, изначально Польша пыталась договориться с Лукашенко, потом посчитала, что Лукашенко слишком близко находится к Москве и его не получится перетянуть на западную сторону.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.