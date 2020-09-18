Украинская сторона согласилась на внедрение «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Об этом в эфире шоу «Право на власть» 17 сентября заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, депутат от «Слуги народа» Андрей Костин

Украина.ру на Youtube Вячеслав Азаров: за кого проголосует Одесса на выборах?