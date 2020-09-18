«Мы согласились на то, чтобы была включена "формула Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления. Далее идут переговоры о том, какие пункты должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной "формулой Штайнмайера" работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь», — заявил он.
По его словам, в настоящее время идет процесс изменения отдельных пунктов.
«Формулой Штайнмайера» назвали предложенные в октябре 2015 года главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером механизмы выполнения Минских соглашений, а именно: проведение местных выборов в ДНР и ЛНР в соответствии с Конституцией Украины и подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ.