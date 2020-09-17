Ранее в немецкой лаборатории заявили, что химические анализы смывов с бутылки, из которой пил оппозиционер, подтвердили наличие на пластике «Новичка».
«Это бутылка из номера в томского отеля, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа», — заявляют в команде оппозиционера.
Далее в команде политика объяснили, что часть из них 20 августа улетела с Навальным, остальные остались доделывать ролик, который они снимали в Томске.
В пресс-службе уверяют, что после случившегося в самолете они вызвали адвоката, вернулись в номер и упаковали под опись все, что там нашли, в том числе бутылки с водой.
Никто из команды при этом не пострадал.
Через две недели на одной из этих бутылок немецкая лаборатория «обнаружила» следы «Новичка».
Представители Навального уверены, это свидетельствует о том, что оппозиционера отравили до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт.
Известие о госпитализации блогера в Омске появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где якобы у него выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.