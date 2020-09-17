Бывший вратарь футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Краснодар» Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба харьковского «Металла», в котором Дикань работает тренером вратарей

Испанский футболист пропустит матч с украинской сборной из-за коронавируса © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин — почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными. ФК "Металл" провел тестирование на коронавирус всех остальных представителей команды — футболистов, тренеров и административного персонала. Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе», — говорится в материале клуба.

На протяжении карьеры Дикань выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России, с 2014 по 2016 год вратарь защищал цвета «Краснодара». Летом 2020 года Дикань занял должность вратарей в «Металле», который выступает во второй лиге Украины.