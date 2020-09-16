Сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения в историко-культурном центре имени Рабби Нахмана в Умани. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Управления СБУ в Черкасской области на станице в Facebook

«Спуститься на землю»: МИД Белоруссии дал совет Киеву в ситуации с хасидами © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Эти учения прошли на фоне критической ситуации с паломниками-хасидами, которых украинские власти не пропускают через границу с Белоруссией накануне праздника Рош Ха-шана.

В настоящее время выше 2,5 тысячи хасидов, которые направляются в Умань на могилу основателя своей религии Рабби Нахмана, находятся в Белоруссии, в том числе 1,2 тысячи — в приграничных с Украиной районах.

Ранее с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому пропустить верующих на украинскую территорию обратился МИД Израиля.