«Спуститься на землю»: МИД Белоруссии дал совет Киеву в ситуации с хасидами
«Спуститься на землю»: МИД Белоруссии дал совет Киеву в ситуации с хасидами
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
По легенде учений, условный диверсант заложил самодельное взрывное устройство в пункте питания хасидов, который вмещает 12 тысяч человек.

Эти учения прошли на фоне критической ситуации с паломниками-хасидами, которых украинские власти не пропускают через границу с Белоруссией накануне праздника Рош Ха-шана.

В настоящее время выше 2,5 тысячи хасидов, которые направляются в Умань на могилу основателя своей религии Рабби Нахмана, находятся в Белоруссии, в том числе 1,2 тысячи  — в приграничных с Украиной районах.

Ранее с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому пропустить верующих на украинскую территорию обратился МИД Израиля.