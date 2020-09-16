Властям Украины следует уважать права верующих, общепризнанные демократические нормы и следовать принципам гуманизма в ситуации с паломниками-хасидами, которые ожидают пропуска через белорусско-украинскую границу. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии, опубликованном 16 сентября на сайте ведомства

Прорываются на Украину из Белоруссии. Тысячи хасидов застряли на границе из-за метаний Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В настоящее время выше 2,5 тысячи хасидов, которые направляются в Умань на могилу основателя своей религии ребе Нахмана, находятся в Белоруссии, в том числе 1,2 тысячи — в приграничных с Украиной районах.

«Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле», — заявили в МИД Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко 15 сентября поручил организовать для паломников зеленый коридор через границу.

Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами.

В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана. Ежегодно Украину посещает 15-20 тысяч хасидов.

В 2020 году праздник выпал на период с 18 по 20 сентября.