Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил обвинение члену президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой, ей вменяют посягательство на национальную безопасность, такую информацию опубликовали в Telegram-канале СК 16 сентября

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предполагает от двух до пяти лет тюрьмы.

Также в ведомстве уточнили, что следствие в отношении Колесниковой продолжается, а сама она находится под стражей в минском СИЗО.

Изначально в СК сообщали, что оппозиционерке вменяют еще одну статью — захват власти, предусматривающую наказание вплоть до пожизненного заключения.

За неделю до этого Колесникова опубликовала на сайте экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико заявление, что власти страны пытаются ее запугать и заставить покинуть страну.

Данные о том, что похищена член КС Мария Колесникова появились в понедельник, 7 сентября.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его представителей — Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Как оказалось позже, они покинули Белоруссию и сейчас находятся на Украине.

В среду, 9 сентября, стало известно, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.

В тот же день в Следственном комитете республики обнародовали информацию о том, что Колесникова и Знак арестованы.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

В состав Координационного совета оппозиции также входит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, ее вызывали на допрос в СК.

В оппозиции заявили о создании санкционного списка имени Марии Колесниковой.