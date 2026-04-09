Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего - 09.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/sergey-ermakov-nato-ne-khochet-i-boitsya-voyny-s-rossiey-no-kievskomu-rezhimu-teryat-nechego-1077687123.html
Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего
НАТО не готово к столкновению и боится войны с Россией. Но киевский режиму терять нечего и он пытается втянуть Европу в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
новости
россия
европа
киев
нато
киевский режим
главные новости
главное
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699186_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_082ad3b7246cd90cb6092f93a5b814f0.jpg
россия
европа
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699186_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ec9818d96c319cac61fc83cb741c3895.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, киев, нато, киевский режим, главные новости, главное, война, война на украине, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, военный эксперт
Новости, Россия, Европа, Киев, НАТО, киевский режим, Главные новости, главное, война, война на Украине, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, военный эксперт

Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего

04:45 09.04.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
НАТО не готово к столкновению и боится войны с Россией. Но киевский режиму терять нечего и он пытается втянуть Европу в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Разговор зашел о том, хочет ли НАТО войны с Россией и как на это влияет позиция Киева. Ермаков ответил, что альянс не готов к прямому столкновению.
"НАТО не хочет, оно не готово и опасается войны с Россией. Страны просто начинают милитаризироваться. Но пока США, несмотря на эпатаж Трампа, действуют осторожно, пытаясь сохранить за собой рычаги влияния", — пояснил политолог.
По словам Ермакова, Украина пытается втянуть Европу в конфликт. "Киевскому режиму терять нечего. Наоборот, чем глубже и дальше европейцы увязнут в конфликте с Россией, тем лучше для Киева", — заявил эксперт.
"Есть и некий вариант гибридной войны, когда все делается маленькими шажками, и вроде как Киев тут не при чем: дескать, докажите "казус белли", не надо жестких реакций", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаКиевНАТОкиевский режимГлавные новостиглавноевойнавойна на Украиненовости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
