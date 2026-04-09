https://ukraina.ru/20260409/sergey-ermakov-nato-ne-khochet-i-boitsya-voyny-s-rossiey-no-kievskomu-rezhimu-teryat-nechego-1077687123.html

Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего

НАТО не готово к столкновению и боится войны с Россией. Но киевский режиму терять нечего и он пытается втянуть Европу в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-04-09T04:45

новости

россия

европа

киев

нато

киевский режим

главные новости

главное

война

война на украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699186_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_082ad3b7246cd90cb6092f93a5b814f0.jpg

Разговор зашел о том, хочет ли НАТО войны с Россией и как на это влияет позиция Киева. Ермаков ответил, что альянс не готов к прямому столкновению."НАТО не хочет, оно не готово и опасается войны с Россией. Страны просто начинают милитаризироваться. Но пока США, несмотря на эпатаж Трампа, действуют осторожно, пытаясь сохранить за собой рычаги влияния", — пояснил политолог.По словам Ермакова, Украина пытается втянуть Европу в конфликт. "Киевскому режиму терять нечего. Наоборот, чем глубже и дальше европейцы увязнут в конфликте с Россией, тем лучше для Киева", — заявил эксперт."Есть и некий вариант гибридной войны, когда все делается маленькими шажками, и вроде как Киев тут не при чем: дескать, докажите "казус белли", не надо жестких реакций", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, россия, европа, киев, нато, киевский режим, главные новости, главное, война, война на украине, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, военный эксперт