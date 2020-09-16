На литовской экономике отразилось закрытие Игналинской АЭС, которая обеспечивала всю страну дешевой электроэнергией и делала Литву крупнейшим поставщиком энергии в своей части балтийского региона. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».

Эксперт отметил, что после закрытия атомной станции по геополитическим мотивам как проекта, который привязывает Вильнюс к сотрудничеству с «Росатомом», Литва превратилась в энергодефицитную страну, стала потребителем электроэнергии.

«И Литва вынуждена тратить на это очень большие деньги и еще больше нервов, чтобы выбить более низкую цену за нее. И таких примеров очень много», — указал Носович.

В случае переориентации белорусского грузопотока в российские порты из-за агрессивной политики Вильнюса, добавил специалист, Литве грозит банкротство Клайпедского порта, который обеспечивает 6-7% литовского ВВП и предоставляет работу 58 тыс. человек.