Ранее литовский Сейм принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».
Эксперт отметил, что после закрытия атомной станции по геополитическим мотивам как проекта, который привязывает Вильнюс к сотрудничеству с «Росатомом», Литва превратилась в энергодефицитную страну, стала потребителем электроэнергии.
«И Литва вынуждена тратить на это очень большие деньги и еще больше нервов, чтобы выбить более низкую цену за нее. И таких примеров очень много», — указал Носович.
В случае переориентации белорусского грузопотока в российские порты из-за агрессивной политики Вильнюса, добавил специалист, Литве грозит банкротство Клайпедского порта, который обеспечивает 6-7% литовского ВВП и предоставляет работу 58 тыс. человек.