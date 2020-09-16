Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула у могилы цадика Нахмана отряды спасателей. Такие меры приняты для обеспечения безопасности во время празднования иудейского нового года, который хасиды отмечают на могиле основателя веры в украинском городе Умань, сообщила пресс-служба ведомства 15 сентября

Всего следить за правопорядком на празднике хасидов будет 96 человек. К могиле раввина пригнали 30 единиц пожарно-спасательной техники.

«В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов Черкасской области, специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отчитались и о соблюдении карантинных мер: организованы контрольно-пропускные пункты для проведения дезинфекции.

Коронавирус уже обнаружен у восьми граждан Израиля, приехавших на Украину.

В середине августа правительства Украины и Израиля призвали паломников не ехать в Умань, чтобы избежать распространения коронавируса.

Многие хасиды послушались, на могилу основателя приехала примерно треть от ежегодного числа паломников — около пяти тысяч человек. Помимо эпидемиологической опасности верующие столкнулись и с другими проблемами.

Хасиды, фуры, танцы и дальнобойщики: Более тысячи человек и 200 машин застряли на белорусско-украинской границе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Паломники вместе с детьми ночевали прямо на земле. Пункт пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» закрыли на период ремонтных работ.

Представители Украины и Белоруссии обещали в сжатые сроки разрешить проблему. Чуть позже президент республики Александр Лукашенко поручил организовать для паломников зеленый коридор через границу.

Также ранее сообщалось, что двух паломников депортируют из Украины за погром на могиле Нахмана.

Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами.

В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана. Ежегодно Украину посещает 15-20 тысяч хасидов.

В 2020 году праздник выпал на период с 18 по 20 сентября.