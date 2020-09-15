Следственный комитет Белоруссии 9 сентября сообщил, что Мария Колесникова арестована по уголовному делу о призывах к захвату власти
«Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что завтра в 14:00 Марии предъявят обвинение», — рассказал Германчук.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке пересечь белорусско-украинскую границу.
Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого оппозиционерка порвала свой паспорт.