Эксперт предположил, что после ареста Колесниковой предпримет белорусская оппозиция
Эксперт предположил, что после ареста Колесниковой предпримет белорусская оппозиция
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
Следственный комитет Белоруссии 9 сентября сообщил, что Мария Колесникова арестована по уголовному делу о призывах к захвату власти

«Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что завтра в 14:00 Марии предъявят обвинение», — рассказал Германчук.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке пересечь белорусско-украинскую границу.

Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого оппозиционерка порвала свой паспорт.

 