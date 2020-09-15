Лидеру белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится под стражей, обвинение могут предъявить в среду, 16 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеба Германчука

Эксперт предположил, что после ареста Колесниковой предпримет белорусская оппозиция © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Мария Колесникова арестована по уголовному делу о призывах к захвату власти

«Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что завтра в 14:00 Марии предъявят обвинение», — рассказал Германчук.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке пересечь белорусско-украинскую границу.

Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого оппозиционерка порвала свой паспорт.