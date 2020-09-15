Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко меры по обеспечению порядка на границе с Белоруссией из-за массового прибытия паломников-хасидов. Об этом 15 сентября говорится в сообщении на сайте главы государства

Глава МИД рассказал, как ситуация с хасидами повлияет на отношения Украины с Израилем © Facebook Dmytro Kuleba

По словам Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда на Украину согласно постановлению Кабинета министров.

Он отметил, что по состоянию на 7:00 15 сентября на границе со стороны Белоруссии пребыли 690 граждан.

«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской — до 700, Волынской — до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров — примерно 600 иностранцев», — сообщил Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка задействовали вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.