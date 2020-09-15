Отмечается, что обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируемая.
По словам Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда на Украину согласно постановлению Кабинета министров.
Он отметил, что по состоянию на 7:00 15 сентября на границе со стороны Белоруссии пребыли 690 граждан.
«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской — до 700, Волынской — до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров — примерно 600 иностранцев», — сообщил Дейнеко.
Для усиления прикрытия белорусского участка задействовали вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.