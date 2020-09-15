На фасаде Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) в годовщину исчезновения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе установят мемориальную доску. Об этом 15 сентября написал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Мероприятие состоится 16 сентября в 12:00.

В этот день исполняется 20 лет со дня исчезновения основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Также 17 сентября состоится премьера фильма «Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды».

«Автор мемориальной доски — скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности с Мирославой Гонгадзе», — говорится в сообщении.

Дело Гонгадзе: продолжение следует? © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, согласно заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Украинское общество считает, что настоящих виновников убийства Гонгадзе так и не нашли.