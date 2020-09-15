Мероприятие состоится 16 сентября в 12:00.
В этот день исполняется 20 лет со дня исчезновения основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Также 17 сентября состоится премьера фильма «Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды».
«Автор мемориальной доски — скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности с Мирославой Гонгадзе», — говорится в сообщении.
Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, исполнитель — Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.
Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, согласно заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Украинское общество считает, что настоящих виновников убийства Гонгадзе так и не нашли.