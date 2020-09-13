Участники несанкционированного марша оппозиции в Минске днем 13 сентября подошли к элитному коттеджному поселку «Дрозды», где проживают высшие чиновники страны. Об этом сообщает «Интерфакс»

Колонна манифестантов на проспекте Победителей рядом с торговым центром «Арена Сити» встретилась с оцеплением ОМОН. По информации издания, очевидцы слышали несколько выстрелов в воздух. К митингующим подъехала колонна машин МВД, начались задержания.

Пятёрки не вышло. Тихановскую не пустили на встречу премьеров «Вышеградской четвёрки» © AFP, Wojtek RADWANSKI

По состоянию на три часа дня в Минске проводилось 17 акций, общее количество участников которых, по данным МВД, не превышало трех тысяч человек. Милиция сообщила о задержании порядка 250 человек. В столице Белоруссии наблюдаются проблемы с интернетом, несколько центральных станций метро, закрытые ранее, к четырем часам дня возобновили свою работу.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.