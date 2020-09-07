Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач, который долгое время живет и тренируется в США, 6 сентября в своем Instagram рассказал о конфликте с боксёром-профессионалом Василием Ломаченко, произошедшем в церкви

Ломаченко открыл собственный отель на украинском курорте © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк

Он обвинил оппонента в том, что тот «живет не по божьим понятиям».

«Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренирует, что бы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. <…> Если ты не умеешь реагировать на критику в соцсетях, удались и выдохни. Видимо, тебе не под силу это. Похоже на то, что в Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Перед тем как зайти в храм, я сыну рассказывал, как себя вести нужно в храме, и почему если он ведет себя плохо, то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все, что мы учили по дороге», — заключил Редкач.

Иван Редкач —34-летний украинский боксер родом из города Шостка в Сумской области. Его профессиональные достижения — 23 победы, 4 поражения и одна ничья. При этом у украинца в активе сразу 18 побед нокаутами, что делает его крайне опасным соперником в ринге. В США он получил прозвище El Terrible, что на испанском означает «ужасный». Иван — приверженец мексиканской школы бокса, у него очень жесткая манера боя.