«Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты че бл* попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас, и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася. В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь» — написал Редкач.
Он обвинил оппонента в том, что тот «живет не по божьим понятиям».
«Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренирует, что бы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. <…> Если ты не умеешь реагировать на критику в соцсетях, удались и выдохни. Видимо, тебе не под силу это. Похоже на то, что в Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Перед тем как зайти в храм, я сыну рассказывал, как себя вести нужно в храме, и почему если он ведет себя плохо, то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все, что мы учили по дороге», — заключил Редкач.
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Я всегда писал и говорил что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает что в церкве разборки не уместны. Да и какие разборки вообще могут быть…. Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позицеанирует Василий, со словами “ты чё бля попутался”, отталкунл меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкве, в присутсвии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь…..Что же тебя так задело???? Ты по каким понятиям вообще живешь….? Точно не по Божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренерует что бы ты и в его присутсвие руками и языком в церкве мохал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем! Если ты не умеешь реагировать на критику в соц сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то что, В Украине любой кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Видимо Папа Лопеса залез глубоко к тебе в голову!!! Грош цена твоей вере Вася! Перед тем как зайти в храм я сыну рассказывал как себя вести нужно в храме и почему если он ведёт себя плохо то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все что мы учили по дороге…. ты знаешь трудно объяснить теперь ребёнку почему ему можно только шепотом в церкве говорить, тебе громко матом и руками махать!
Иван Редкач —34-летний украинский боксер родом из города Шостка в Сумской области. Его профессиональные достижения — 23 победы, 4 поражения и одна ничья. При этом у украинца в активе сразу 18 побед нокаутами, что делает его крайне опасным соперником в ринге. В США он получил прозвище El Terrible, что на испанском означает «ужасный». Иван — приверженец мексиканской школы бокса, у него очень жесткая манера боя.