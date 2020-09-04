«Жизнь с COVID-19 — это наша новая реальность, но мы не можем полностью работать только над этой проблемой. Ведь в украинской медицине за последние 30 лет проблем накопилось достаточно. До сих пор не было никакой реальной попытки реформировать медицину», — заявил министр.
Он также отметил, что для серьезного развития медицины нужно значительно увеличить ее финансирование. По словам министра, реальная медицина не стоит 3% ВВП. Степанов отметил, что если сравнивать с европейскими странами, то там суммы на ее развитие начинаются от 6-7% до 12% ВВП.