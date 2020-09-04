Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для реального развития медицины необходимо выделить на ее финансирование минимум 5% ВВП. Об этом 4 сентября он заявил во время отчета в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

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