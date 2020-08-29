Белорусские протесты сойдут на нет, если каждый день не будет знаменоваться какими-то успехами для оппозиции, считает историк Аркадий Гольдин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, массовость протестов в Белоруссии нарастает.

«Но. Есть такое выражение: "Порыв не терпит перерыва". Если протестующие хотят победить, каждый день должен знаменоваться какими-то успехами. В противном случае протест действительно начнёт сходить на нет», — отметил он.

Аркадий Гольдин: Лукашенко ни на какие компромиссы не пойдет © vk.com, Аркадий Гольдин

«Форсировать ситуацию и переходить к силовым акциям оппозиция не хочет, и это логично: силовые структуры демонстрируют лояльность Лукашенко, и идти, например, на штурм административных зданий — это дать силовикам основания для "легитимного насилия". Сами же власти, похоже, не намерены провоцировать протестующих жёсткими насильственными действиями и ограничиваются точечными задержаниями», — добавил Гольдин.

Он также отметил, что об общенациональной забастовке так же пока не идет речи, хотя на ее организацию оппозиционерам стоило бы сделать ставку.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.