Лукашенко берёт протестующих на измор. Постепенно протесты сходят на нет, а Лукашенко сохраняет власть, прогнозирует историк Аркадий Гольдин

В воскресенье в Белоруссии прошли новые масштабные акции протеста оппозиции. Что важно, пришли они очень мирно — без насилия и задержаний. Впрочем, силовики были наготове — особенно это было видно в центре Минска.

- Аркадий, один из главных выводов — протестующие не стали устанавливать палатки, делать «Майдан». О чем это говорит, как вы считаете? Можно ли говорить, что протест сходит на нет?

— Пока об этом говорить рано. Массовость акций протеста скорее нарастает. Но. Есть такое выражение: "Порыв не терпит перерыва". Если протестующие хотят победить, каждый день должен знаменоваться какими-то успехами. В противном случае протест действительно начнёт сходить на нет.

Время работает скорее на Лукашенко. Массовые митинги и демонстрации сами по себе, какими бы многочисленными и внешне впечатляющими они ни были, угрозу его режиму не создают.

Проводить такие массовые акции каждый день оппозиция не сможет — людям всё же нужно работать и заниматься своими делами. А если проводить их только по выходным — это потеря инициативы.

Форсировать ситуацию и переходить к силовым акциям оппозиция не хочет, и это логично: силовые структуры демонстрируют лояльность Лукашенко, и идти, например, на штурм административных зданий — это дать силовикам основания для "легитимного насилия". Сами же власти, похоже, не намерены провоцировать протестующих жёсткими насильственными действиями и ограничиваются точечными задержаниями.

Об общенациональной забастовке пока и речи нет. А между тем, на её организацию, пожалуй, и имело бы смысл сейчас делать ставку.

- Есть ли будущее у Координационного совета оппозиции Белоруссии? Поддержит ли его Запад?

— Создание Координационного совета было естественным шагом. Должна быть некая структура, выступающая от имени протестующих и координирующая их действия, а также могущая претендовать на роль участника диалога. В любом случае это структура, которая носит временный характер.

В его документах целью обозначается, цитирую, "поиск путей для преодоления политического кризиса в Республике Беларусь и обеспечения согласия в обществе на основании Конституции". Соответственно, после преодоления, тем или иным образом, кризиса КС в своём прежнем качестве утрачивает актуальность. Его будущее как раз напрямую зависит от того, как будет разрешится кризис.

Если протесты в итоге сойдут на нет — КС может либо также пропасть из поля зрения, подобно Координационному совету оппозиции в России (помните такой? а многие уже не помнят), либо попытаться трансформироваться в нечто вроде "теневого правительства" — постоянно действующего органа, призванного координировать борьбу с режимом Лукашенко, как бы долго она ни продлилась.

Если же в итоге Лукашенко уйдёт — как минимум часть членов КС смогут быть кооптированы в политическую элиту, занять посты в органах законодательной и исполнительной (возможно, и судебной) власти, в органах власти в регионах.

Запад-то, допустим, КС поддержит, но что дальше? От моральной поддержки, поддержки заявлениями Координационному Совету намного легче не станет. Я не вижу готовности Запада идти на радикальный дипломатический разрыв с режимом Лукашенко. Силовое же вмешательство Запада я исключаю.

- Обсуждается видео, на котором Лукашенко с оружием прилетал во Дворец Независимости, а также осматривал Минск с вертолёта. На ваш взгляд, как дальше будет вести себя Лукашенко? Возможны ли переговоры, компромиссы с оппозицией и несогласными?

— Лукашенко создаёт себе имидж "несгибаемого борца". Он делает достаточно жёсткие и категоричные заявления (вот в адрес того же КС, например). Да и по поводу возможности проведения новых выборов он высказался однозначно.

Единственное указание на "некую возможность компромисса" — это слова Лукашенко о принятии новой Конституции и проведении после этого новых президентских и парламентских выборов, цитирую: "Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти".

Но, во-первых, никаких внятных предложений о конкретных изменениях в основном законе Лукашенко не озвучивал. Во-вторых, непонятно, в какой срок будет разработан проект новой Конституции, когда будет назначен и проведён референдум и в какой срок после принятия Конституции будут назначены выборы. Ну и в-третьих, каковы гарантии отсутствия фальсификаций итогов референдума и гипотетических выборов?

В общем, я исхожу из того, что Лукашенко на компромиссы не пойдёт и за власть будет держаться. То, что прекратились массовые задержания и, как минимум, значительная часть ранее задержанных была освобождена, я рассматриваю не столько как уступку обществу, сколько как тактический ход, достаточно разумный.

- Каковы дальнейшие сценарии развития событий в Белоруссии? Какой вы считаете наиболее реальным?

— В принципе, я дальнейшие сценарии уже обозначил.

Сценарий первый. Лукашенко берёт протестующих на измор. Ну, выйдут белорусы на массовые акции в следующие выходные. А потом ещё в следующие. На сколько месяцев их хватит? А главное, какова реальная угроза власти? Постепенно протесты сходят на нет, Лукашенко сохраняет власть.

Такой вариант развития событий я считаю пока более вероятным. А вот какую линию поведения после этого изберёт президент — вопрос интересный. Это касается и внутриполитического курса: на усиление "полицейщины" или же, наоборот, на частичную либерализацию и подготовку транзита власти; и внешнеполитического: на дальнейшие попытки усидеть на двух стульях или на интеграцию с Россией. Это я пока прогнозировать не возьмусь — риск ошибки слишком велик.

Сценарий второй. Усиление протестных акций, вал забастовок вызовут раскол элиты и разрушат лояльность по крайней мере части силовиков. Это приведёт к отстранению Лукашенко или в "румынском варианте" (шутки про "Лукашеску" вовсю гуляют по интернету), или в условно "украинском" (бегство). Такой сценарий я пока считаю менее вероятным.