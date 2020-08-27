«У нас импотентные институции. Все правоохранительные органы у нас никакие. Даже если им напишешь, предоставишь полные доказательства, они не смогут слова прочитать», — возмутился Данилюк.
Бывший чиновник отметил, что Государственное бюро расследований Украины так и не продвинулось в расследовании исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в Офисе президента.
Александр Данилюк занимал пост секретаря СНБО Украины с мая по октябрь 2019 года.
В мае прошлого года он заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко опроверг данную информацию. Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.