Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 26 августа в эфире NewsOne заявил, что все правоохранительные органы в стране некомпетентны

Данилюк: Меня уволили из-за ситуации вокруг «ПриватБанка» © Минфин Украины

Бывший чиновник отметил, что Государственное бюро расследований Украины так и не продвинулось в расследовании исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в Офисе президента.

Александр Данилюк занимал пост секретаря СНБО Украины с мая по октябрь 2019 года.

В мае прошлого года он заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко опроверг данную информацию. Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.