В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит многотысячное шествие противников президента Александра Лукашенко. После шествия через центр города к гостинице «Планета» недалеко от стелы «Минск - город-герой» оппозиционеры призывают массы идти на площадь Государственного флага

Оппозиционные акции в этот день получили общее название «Марш новой Беларуси». По данным СМИ, мероприятия проходят в Бресте, Жодино, Гомеле и других городах. «Белоруссия - это не Украина»: Тихановская выступила за сотрудничество с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Центральное шествие продолжается в Минске. Официальных данных по численности участников пока нет. Подконтрольные оппозиции Telegram-каналы заявляют о 200 тыс. человек.

Уже в ходе марша организаторы назвали его конечную точку — гостиница «Планета», возле которой состоится митинг.

Отдельно протестующих попросили не подходить к музею Великой Отечественной войны. Вероятно это связано с заявлением министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который пообещал разогнать любые оппозиционные акции на территориях памятников и мемориалов.

Теперь выяснилось, что стоянием у «Планеты» данный марш не окончится. Оппозиционные Telegram-каналы опубликовали призыв идти на площадь Государственного флага.

«По пути пошумим у дворца диктатора», — говорится в одной из таких публикаций.

Площадь Государственного флага в Минске располагается на проспекте Победителей. На площади радиусом 50 метров расположен 70-метровый флагшток с флагом Белоруссии, площадь которого составляет 98 квадратных метров.