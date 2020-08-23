Оппозиционные акции в этот день получили общее название «Марш новой Беларуси». По данным СМИ, мероприятия проходят в Бресте, Жодино, Гомеле и других городах.
Центральное шествие продолжается в Минске. Официальных данных по численности участников пока нет. Подконтрольные оппозиции Telegram-каналы заявляют о 200 тыс. человек.
Уже в ходе марша организаторы назвали его конечную точку — гостиница «Планета», возле которой состоится митинг.
Отдельно протестующих попросили не подходить к музею Великой Отечественной войны. Вероятно это связано с заявлением министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который пообещал разогнать любые оппозиционные акции на территориях памятников и мемориалов.
Ранее минская милиция заявила, что в ходе нынешних акций готовятся провокации.