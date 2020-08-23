Белорусская оппозиция проводит в воскресенье, 23 августа, шествия своих сторонников. Наиболее массовое мероприятие проходит в эти минуты в Минске

Лавров: Тихановская и её сторонники могут быть заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Центральное шествие продолжается в Минске. Официальных данных по численности участников пока нет. Подконтрольные оппозиции Telegram-каналы заявляют о 200 тыс. человек.

Уже в ходе марша организаторы назвали его конечную точку — гостиница «Планета», возле которой состоится митинг.

Отдельно протестующих попросили не подходить к музею Великой Отечественной войны. Вероятно это связано с заявлением министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который пообещал разогнать любые оппозиционные акции на территориях памятников и мемориалов.

Ранее минская милиция заявила, что в ходе нынешних акций готовятся провокации.