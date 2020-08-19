Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание. Об этом сообщили в госдепартаменте, передает 19 августа РИА Новости

Консульство Германии в Черновцах оставили без флага — полиция © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Ранее в генконсульстве рассказали, что на протяжении недели (с 10 по 16 августа) неизвестный мужчина забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни.

В полицейском управлении города отметили, что этот же человек швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.