«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — сказал собеседник агентства.
Ранее в генконсульстве рассказали, что на протяжении недели (с 10 по 16 августа) неизвестный мужчина забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни.
В полицейском управлении города отметили, что этот же человек швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.