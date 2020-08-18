Ранее белорусская оппозиция объявила о начале создания Координационного совета из политиков, правозащитников и общественных деятелей, который должен начать транзит власти в Белоруссии, где всю неделю продолжались протесты из-за победы Лукашенко на выборах 9 августа.
По словам президента, подобные действия оппонентов расцениваются властью как попытка захвата власти.
«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.
Он пообещал, что против этого будут приняты адекватные меры.
«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил глава государства, добавив, что в Координационном совете собрались «прикорытники», его бывшие и обиженные соратники, а также «отвязные нацисты».