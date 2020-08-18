Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики 18 августа высказался о так называемом Координационном совете, создающимся оппозицией. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь

Ранее белорусская оппозиция объявила о начале создания Координационного совета из политиков, правозащитников и общественных деятелей, который должен начать транзит власти в Белоруссии, где всю неделю продолжались протесты из-за победы Лукашенко на выборах 9 августа.

По словам президента, подобные действия оппонентов расцениваются властью как попытка захвата власти. Лукашенко сделал всё, чтобы братские отношения с РФ были разорваны - Кочетков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

Он пообещал, что против этого будут приняты адекватные меры.

«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил глава государства, добавив, что в Координационном совете собрались «прикорытники», его бывшие и обиженные соратники, а также «отвязные нацисты».