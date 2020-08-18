Канцлер ФРГ выразила обеспокоенность происходящим в Белоруссии. По ее мнению, власти страны должны вести мирный диалог с протестующими.
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пятницу, 14 августа, Александр Лукашенко заявил, что разговаривал по телефону с Ангелой Меркель. Однако позже в правительстве Германии эту информацию опровергли.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.