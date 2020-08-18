«12-летнему Максиму Ткачуку, которому националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни "Смуглянка", Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020». Видео с песней Максима Ткачука, набравшее в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу», — отметили в партии.
Это решение, по мнению политсилы, воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей «самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко».
«Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня "Смуглянка" стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. <…> В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках», — перечислили в партии Медведчука.
Там же добавили, что произошедшее говорит о запредельном уровне непрофессионализма и даже неадекватности. В связи с вышесказанным партия потребовала немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.
Кроме того, подытожили в политсиле, эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.