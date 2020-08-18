За действия Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), отказавшей Максиму Ткачуку в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020», несет ответственность украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом 18 августа заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Месть за «Смуглянку»: юного украинца Максима Ткачука не пустили на «Детское Евровидение» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Это решение, по мнению политсилы, воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей «самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко».

«Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня "Смуглянка" стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. <…> В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках», — перечислили в партии Медведчука.

Там же добавили, что произошедшее говорит о запредельном уровне непрофессионализма и даже неадекватности. В связи с вышесказанным партия потребовала немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.

Кроме того, подытожили в политсиле, эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.