Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут направлены против людей, причастных к манипуляциям с выборами и насилию над протестующими, и не принесут вреда населению. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle 16 августа

Лукашенко санкциями не напугаешь. Чем закончится экстренный саммит ЕС по Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами», — сказал Маас.

Он отметил, что сейчас готовится соответствующий санкционный список.

По окончательным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная оппонентка Светлана Тихановская — 10,1%. В украинском МИД заявили, что такие результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе.