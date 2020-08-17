В пятницу, 14 августа, главы МИД стран ЕС провели внеочередной саммит по ситуации в Белоруссии, где сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов начались акции протеста и столкновения активистов с силовиками.
«Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами», — сказал Маас.
Он отметил, что сейчас готовится соответствующий санкционный список.
По окончательным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная оппонентка Светлана Тихановская — 10,1%. В украинском МИД заявили, что такие результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе.