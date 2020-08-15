Вопрос о необходимости переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска становится более актуальным. Об этом 14 августа заявила сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в посте на своей странице в Facebook, комментируя возвращение на родину задержанных в Белоруссии россиян

Лукашенко отпустил задержанных в Белоруссии россиян, но не всех © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Очередной эксцесс. "Вагнеровцев", несмотря на молчание официального Киева о массовых арестов и избиений людей в Минске, отдали Кремлю. Вопрос о необходимости переноса переговорного площадки из Беларуси в нейтральную, незаангажированную РФ страну, становится еще более актуальным», — написала парламентарий.

Геращенко также отметила, отсутствие реакций украинского правительства касательно результатов выборов и протестов в Белоруссии является более неприличным.

«Молчит президент, спикер, премьер. Это не дипломатия. Отсутствие позиции и страх назвать вещи своими именами. Фальсификации, пытки, насилие, подавление протестов — фальсификациями, пытками, диктатурой. Не эксцессом», — добавила депутат.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали, заявив, что они оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Передача 32 граждан в РФ состоялась в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.