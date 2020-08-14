К полуночи 14 августа участники акции протеста против произвола белорусской милиции в Минске возле станции метро «Пушкинская» стали расходиться, сообщает РИА Новости

КрАЗ не научил. Рабочие БелАЗа и МАЗа рискуют повторить судьбу украинцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В ночь на 14 августа протесты носили мирный характер. Милиция в происходящее не вмешивалась, но к месту событий подъезжали автозаки.

Участнрики акции выстроились вдоль улицы Притыцкого, периодически перекрывая движение.

Они скандировали лозунги: «Уходи!» и «Живэ Беларусь!». К полуночи их стали призывать расходиться, чтобы продолжить протесты на следующий день.