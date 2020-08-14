На днях возле станции метро «Пушкинская» погиб мужчина, пытавшийся, по версии МВД, бросить в милиционеров взрывное устройство. К месту его гибели несут цветы, воздушные шары, мягкие игрушки, зажигают лампадки.
В ночь на 14 августа протесты носили мирный характер. Милиция в происходящее не вмешивалась, но к месту событий подъезжали автозаки.
Участнрики акции выстроились вдоль улицы Притыцкого, периодически перекрывая движение.
Они скандировали лозунги: «Уходи!» и «Живэ Беларусь!». К полуночи их стали призывать расходиться, чтобы продолжить протесты на следующий день.