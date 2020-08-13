Вышедшие на акцию протеста сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) передали мэру Жодино в Минской области свои требования. Об этом сообщил Sputnik Беларусь 13 августа

События на БелАЗе: рабочие призвали объявить общенациональную забастовку © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Отмечается, что работники вышли к заводоуправлению и скандировали: «Требуем национальную забастовку!» В то же время представители завода заявили, что на заводе не забастовка, а «встреча с трудовым коллективом».

К собравшимся на улице сотрудникам вышли представители администрации завода: исполняющий обязанности директора и начальники цехов. После короткого разговора с руководством люди стали скандировать: «Не пугай!»

К участникам акции по их требованию приехал мэр города. Работники предприятия высказали недовольство тем, что заводские автобусы использовались сотрудниками ОМОН во время протестов: они потребовали объяснить, почему так происходит. Также рабочие интересуются, почему автобусы были без номеров и их предоставили силовикам.

Руководство подтвердило, что два автобуса действительно выделялись и использовались, по словам мэра, «для нужд города».

Руководство завода предложило сотрудникам провести встречу в местном ДК в 15:00 13 августа, в ответ на это люди стали скандировать слово «стадион», требуя, чтобы беседа была публичной и на ней присутствовала пресса.

«Уберите ОМОН из города!» — обратился к руководству один из работников, после чего люди стали скандировать: «Стоп, ОМОН!»

Сотрудники БелАЗ в ходе акции передали мэру города свои требования: отставка действующей власти и правительства, а также прекращение преследования, обвинения людей и насилия, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов.

За забором завода собрались люди, поддерживающие протестующих.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. Всеобщая забастовка была объявлена 11 августа.