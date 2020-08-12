В столице Белоруссии водитель совершил наезд на сотрудника ГАИ и попытался скрыться с места происшествия, для его задержания применили табельное оружие. Вскоре выяснилось, что это был не единственный случай, силовиков атакуют на машинах. Об инцидентах сообщает РИА Новости 12 августа со ссылкой на пресс-службу МВД республики

«Мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие», — цитирует агентство пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

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Позднее МВД Белоруссии сообщило о еще одном наезде на милиционера, пострадавший госпитализирован.

«Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы МВД.

В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается.