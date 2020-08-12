«Мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие», — цитирует агентство пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
Как выяснилось, нападавшему 45 лет, пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.
Позднее МВД Белоруссии сообщило о еще одном наезде на милиционера, пострадавший госпитализирован.
«Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы МВД.
В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается.