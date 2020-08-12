Отмечается, что в городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Протестующие сооружают баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, перекрывают движение транспорта, а также вносят коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет неудобства жителям столицы.
«Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность», — говорится в сообщении.
Мингорисполком призвал горожан не участвовать в несанкционированных акциях протеста и не поддаваться на провокации.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.