Сайт, посвященный выборам президента Белоруссии, недоступен, интернет в Минске с воскресенья работает нестабильно, сообщает РИА Новости 10 августа

Ссылка на портал опубликована на сайте Центризбиркома республики, однако доступ к нему пропал в ночь после окончания голосования. Сам сайт ЦИК функционирует нормально, но информацию о подсчете голосов не предоставляет.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

При этом вечером и ночью в его Telegram-канале публиковали фотографии и видеоролики о протестах и столкновениях демонстрантов и силовиков. Активно работал и популярный в Белоруссии оппозиционный Telegram-канал Nexta.

Сайт государственного информационного агентства «Белта» недоступен с вечера 9 августа. Государственный телеканал «Беларусь 24» о протестах не сообщал вплоть до утреннего выпуска новостей, в котором кратко рассказали о беспорядках в нескольких городах.

Также недоступен сайт МВД Белоруссии, а на официальном сайте КГБ республики последняя публикация датируется декабрем 2019 года.

Телеканал «Беларусь 24» сообщил, что результаты выборов станут известны после 9:00, когда руководство ЦИК даст пресс-конференцию.