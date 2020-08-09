В ряде белорусских городов вечером 9 августа продолжаются стычки противников действующей власти с силами правопорядка. По информации Telegram-канала NEXTA, в столице автозак въехал в толпу демонстрантов

Данную информацию подтвердил белорусский портал tut.by со ссылкой на очевидца. Утверждается, что автозак якобы въехал в протестующих, один человек получил травмы. Иных подробностей не приводится.

После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Пока наиболее масштабные события происходят в столице республики. Там граждане собираются у стелы «Минск — город-герой». Акция протеста охватила весь центр Минска, милиция применяет слезоточивый газ - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По сообщению Sputnik Беларусь, в центре Минска собрались уже несколько тысяч человек. Периодически возникают стычки протестующих с милицией, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Согласно данным национального экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко уверенно побеждает, с результатом около 80% голосов.