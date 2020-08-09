Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень проголосовал последним из кандидатов в президенты Белоруссии

Политик пришёл на один из избирательных участков в Минске с дочерью и ему пришлось постоять в очереди.

Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, претендующий на высший государственный пост, считает, что США и государства Европы не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко о международном признании выборов: «Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Но я против введения санкций против нашей страны и наших людей», — добавил он.

Черечень сказал, что в случае проигрыша примет участие в следующих выборах.

Первыми из кандидатов в президенты проголосовали действующий глава государства Александр Лукашенко и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая. Спустя пару часов свой гражданский долг выполнил сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, а чуть позже — домохозяйка Светлана Тихановская. В отличие от всех своих конкурентов, которые выбрали избирательные участки в Минске, Дмитриев голосовал в деревне Волчковичи Дзержинского района Минской области.