Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом 4 августа сообщает немецкая газета Bild

Тихановская ответила на слова Лукашенко о трех несчастных девчонках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк обратилась Тихановская к главе германского правительства.

Кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что боится за свою жизнь.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также был не допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.