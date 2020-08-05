«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», — обратилась Тихановская к главе германского правительства.
Кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что боится за свою жизнь.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также был не допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.