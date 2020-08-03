Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет указывать США, что делать в стране во время пандемии коронавируса, сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его слова приводит РИА Новости 3 августа

«Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном уровне», — приводит агентство слова Райана.

США не смогли взять под контроль эпидемию коронавируса, для бизнеса это грозит катастрофой — бостонский банкир © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

США поступают благоразумно, призывая власти штатов пересматривать ситуацию с распространением вируса для принятия необходимых мер, добавил он.

Райан также отметил, что в случае необходимости нужно правильно оценить положение, и, возможно, вернуться к более строгому этапу ограничений.

США — единоличный лидер как по числу зараженных коронавирусом (4,8 млн человек), так и по количеству умерших от болезни (158,3 тыс.).

Режим президента Дональда Трампа подвергается жесткой критике со стороны его оппонентов от Демократической партии США в преддверии предстоящих выборов главы государства, которые должны состояться в ноябре текущего года.