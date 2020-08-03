«Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном уровне», — приводит агентство слова Райана.
По мнению медика, планирование, основанное на уровне штатов, и его реализация в соответствии с указаниями американских ученых «кажется правильным путем».
США поступают благоразумно, призывая власти штатов пересматривать ситуацию с распространением вируса для принятия необходимых мер, добавил он.
Райан также отметил, что в случае необходимости нужно правильно оценить положение, и, возможно, вернуться к более строгому этапу ограничений.
США — единоличный лидер как по числу зараженных коронавирусом (4,8 млн человек), так и по количеству умерших от болезни (158,3 тыс.).
Режим президента Дональда Трампа подвергается жесткой критике со стороны его оппонентов от Демократической партии США в преддверии предстоящих выборов главы государства, которые должны состояться в ноябре текущего года.