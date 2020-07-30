Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе
Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
По его словам, американская политика в отношении Китая — проявление неоколониализма.

«Речь идет о том, чтобы превратить Китай из самостоятельного центра силы в экономический придаток США  и использовать его ресурсы. Точно так же Китай использовали колониальные державы на протяжении XIX и начала XX веков, когда большая часть страны была оккупирована Японией. Конфликты, которые мы сегодня наблюдаем, это следствие слабости США, а не силы», — объяснил собеседник издания.

Усилить свои позиции в мире США попытаются за счет колониальных авантюр во всем мире, давление на Китай  - это чисто колониальная авантюра, считает Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 