По его словам, американская политика в отношении Китая — проявление неоколониализма.
«Речь идет о том, чтобы превратить Китай из самостоятельного центра силы в экономический придаток США и использовать его ресурсы. Точно так же Китай использовали колониальные державы на протяжении XIX и начала XX веков, когда большая часть страны была оккупирована Японией. Конфликты, которые мы сегодня наблюдаем, это следствие слабости США, а не силы», — объяснил собеседник издания.
Усилить свои позиции в мире США попытаются за счет колониальных авантюр во всем мире, давление на Китай - это чисто колониальная авантюра, считает Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.