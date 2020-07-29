Согласно недавнему исследованию института Гэллапа (США), весь мир оценивает качество влияния США на все остальные страны как негативное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Трамп объявил американский майдан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В Африке американцев любят. На всех остальных континентах негативный уровень отношения к американской политике больше 50%. То есть если мы говорим о том, что американцы делали мир лучше, то это не так. Если американцы ослабят свое присутствие в окружающем мире, то это скорее позитивный фактор, чем негативный», — рассказал эксперт.

Тем более что большая часть конфликтов в значительной степени спровоцирована США. Это Венесуэла, Сирия и конфликты на Ближнем Востоке.

Если бы США не объявляли холодные и горячие войны разным странам по всему миру, то мир был бы гораздо более спокойным и комфортным местом для жизни, добавил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.