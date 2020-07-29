Только около 33% людей во всем мире поддерживают американское лидерство. Единственный континент, на котором поддержка американских действий позитивная, — это Африка.
«В Африке американцев любят. На всех остальных континентах негативный уровень отношения к американской политике больше 50%. То есть если мы говорим о том, что американцы делали мир лучше, то это не так. Если американцы ослабят свое присутствие в окружающем мире, то это скорее позитивный фактор, чем негативный», — рассказал эксперт.
Тем более что большая часть конфликтов в значительной степени спровоцирована США. Это Венесуэла, Сирия и конфликты на Ближнем Востоке.
Если бы США не объявляли холодные и горячие войны разным странам по всему миру, то мир был бы гораздо более спокойным и комфортным местом для жизни, добавил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.