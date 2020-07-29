По словам политолога, события могут развиваться и по другому сценарию, когда США начнут искать внешнего врага, чтобы консолидировать американское общество и американские элиты.
«На роль такого консолидирующего внешнего врага есть две кандидатуры: Россия, традиционная кандидатура, удобная, понятная, и реальная кандидатура — нынешний Китай, который действительно представляет собой угрозу американской внешней политике», — рассказал Геворг Мирзаян.
Массовые беспорядки в США спровоцировала гибель американца Джорджа Флойда 25 мая этого года от рук полицейских.
Протесты против расового угнетения и бесчинств полиции прокатились по всей старее. Эпицентром протестной активности стал Портленд (штат Орегон).
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