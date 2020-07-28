Немецкий бизнес потребовал контрсанкций против США за «Северный поток-2»
Немецкий бизнес потребовал контрсанкций против США за «Северный поток-2»
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения», — говорится в материале.

В ходе встречи в Варшаве они в очередной раз подчеркнули, что российский проект «Северный поток —2» якобы несет угрозу энергетической безопасности всей Европы.

«И договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию», — добавляется в сообщении МИД Украины.