Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его польский коллега Яцек Чапутович обсудили роль обеих стран в обеспечении энергетической безопасности Европы. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба МИД Украины

Немецкий бизнес потребовал контрсанкций против США за «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В ходе встречи в Варшаве они в очередной раз подчеркнули, что российский проект «Северный поток —2» якобы несет угрозу энергетической безопасности всей Европы.

«И договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию», — добавляется в сообщении МИД Украины.