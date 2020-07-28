«Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения», — говорится в материале.
В ходе встречи в Варшаве они в очередной раз подчеркнули, что российский проект «Северный поток —2» якобы несет угрозу энергетической безопасности всей Европы.
«И договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию», — добавляется в сообщении МИД Украины.