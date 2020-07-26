Депутат Госдумы Руслан Бальбек не видит смысла отвечать на заявления, подобные тем, что сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвавший усилить давление на Россию из-за Крыма, передает РИА Новости 26 июля

Какая разница, что говорит банка консервированной кукурузы – Гаспарян о заявлении Кулебы Эмине Джапарова сообщила, что стратегия «деоккупации» полуострова уже разработана, но документ пока не предают огласке.

«Я не вижу смысла ни отвечать на подобные заявления, ни отговаривать украинских политиков от того бреда, который они выдают за умные мысли — в мире уже все уравновесилось: Крым наш — и точка», — сказал Бальбек.

Ранее глава украинского МИД также заявил, что Киев не собирается открывать Северо-Крымский канал, который раньше обеспечивал Крым водой. Более того, он предложил россиянам в регионе добывать воду из камней.